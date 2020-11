Mainz dankzij hattrick Mateta langs Freiburg

Boëtius verzorgde de assist bij de derde treffer. Net als St. Juste stond de oud-Feyenoorder in de basis bij de ploeg die in de zeven voorgaande duels slechts 1 punt had gepakt. Na ruim een uur deed aanvaller Nils Petersen iets terug namens de thuisploeg, waar voormalig AZ’er Guus Til de laatste minuten nog even meedeed.