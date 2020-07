Makaay over degradatie Deportivo na onwerkelijke slotdag: ‘Triest hoe dit is gegaan’

Door Daniël Dwarswaard



Ook zeventien jaar na zijn vertrek bij Deportivo, de club waar in 2003 topscorer van Europa werd, volgt Roy Makaay de verrichtingen nog op de voet. Dus was het een onwerkelijke avond voor de voormalig spits. Depor degradeerde op de slotdag naar de Segunda Division B, het derde niveau in Spanje. Zónder zelf te spelen omdat de wedstrijd tegen Fuenlabrada op het laatste moment werd afgelast vanwege zes coronabesmettingen bij de tegenstander.

Omdat concurrenten Albacete en Lugo wonnen, werd degradatie een feit terwijl de spelers van Deportivo nog verbouwereerd in stadion Riazor waren. De club uit Galicië laat het er overigens niet bij zitten en overweegt juridische stappen. Alle wedstrijden hadden op de slotdag zoals gebruikelijk tegelijkertijd gespeeld moeten worden, meent de club.

,,Bizar hoe dit nu gaat, maar ik vrees dat het protest niet veel meer gaat uitmaken’’, reageert Makaay die in de vier jaar dat hij bij Deportivo speelde elk jaar een prijs won. De Spaanse titel dus, de beker en twee keer de Supercup. ,,Degraderen zonder zelf te spelen. Zo frustrerend. Het is dieptriest dat zo’n grote club is gedegradeerd naar het derde niveau in Spanje. Ik houd mijn hart vast: dit gaat er gigantisch inhakken bij de club. Er zal enorm bezuinigd moeten worden. Bovendien: promoveren vanuit de Segunda Division B is lastig. De kampioen promoveert niet rechtstreeks, maar speelt een zware nacompetitie.’’

Dat is de toekomst, nu telt het verdriet van het heden. Makaay was voor het laatst bij Deportivo toen hij er in 2008 met Feyenoord speelde. Een heldenontvangst kreeg de spits die als topscorer een belangrijke schakel was in het succesteam dat begin deze eeuw tot de top van Europa behoorde. ,,Alleen de materiaalman is nu nog over’’, lacht Makaay. ,,Lekker cliché, maar het is wel zo. Er zijn nu geen spelers uit mijn tijd verbonden aan de club. Niet zo gek ook: op Fran na kwamen de spelers uit andere delen van Spanje en het buitenland. Maar de verbondenheid met de club blijft altijd. Ik heb er prachtige jaren gehad.’’

Daarom doet het ook pijn om de club nu zo te zien afglijden. Twee jaar geleden degradeerde Depor uit La Liga, het hoogste niveau van Spanje. Clarence Seedorf was toen trainer, de Nederlander stapte in toen de situatie al vrij uitzichtloos was. Makaay verbaast zich er over hoe de club geleid wordt. ,,Ik heb in die vier jaar één trainer gehad: Javier Irureta. Dit seizoen hebben ze drie trainers versleten. Het is continu onrustig bij de club. De aanstelling van Clarence was toen ook apart. Niets ten nadele van Clarence, maar normaal gesproken kies je in zo’n situatie voor een ervaren trainer om de boel te kunnen omdraaien.’’

Voor het voortbestaan van de club vreest Makaay niet. ,,Het is nu een kwestie van scherven rapen. Het zal wennen worden voor zo’n roemruchte club. Depor is in de regio een enorme factor en daarom denk ik dat de club niet zomaar verdwijnt. Triest is het natuurlijk wel. In mijn tijd waren we erg succesvol, dat is ook niet per se de graadmeter. Deportivo hoort wel een stabiele middenmotor op het hoogste niveau te zijn. Die status is nu helaas heel ver weg.’’

