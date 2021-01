Makkelie een van de zeven scheidsrechters bij WK clubs, ook vrouwelijke arbiter

Samenvatting Suárez pakt de zege voor koploper Atlético in slotfase

3 januari Luis Suárez heeft Atlético Madrid behoed voor puntenverlies in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. De Uruguayaan maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt: 1-2, waardoor het team van Diego Simeone weer bovenaan staat in La Liga.