‘Man of the Match’ Matthijs de Ligt maakt indruk in Barcelona: ‘Robert Lewandowski vond hem elke keer op zijn weg’

Bayern München-coach Julian Nagelsmann was eveneens vol lof over De Ligt en zijn andere verdedigers: ,,We hebben ze geen enkel schot op doel gegund en we hebben met ongekend veel passie verdedigd", zo luidden de woorden van de Duitser.

De Ligt zelf was logischerwijs in zijn nopjes met zijn optreden in Barcelona: ,,We hebben de nul gehouden en ik ben heel blij dat ik ben verkozen tot Man of the Match. Het was een heel moeilijke wedstrijd, want voor mij is Lewandowski de beste spits ter wereld. Je moet tegen hem altijd alert blijven, want hij is heel intelligent. Samen hebben we ervoor gezorgd dat hij niet heeft kunnen scoren.”