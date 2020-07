Man United en Chelsea knokken zich in apotheose naar Champions League

Chelsea en Manchester United hebben zich geplaatst voor de Champions League van komend seizoen. De Londenaren rekenden thuis af met Wolverhampton Wanderers, terwijl de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer directe concurrent Leicester City aftroefde. Namens kampioen Liverpool was Virgil van Dijk trefzeker.

Voorafgaand aan de laatste speelronde was al duidelijk dat kampioen Liverpool en runner-up Manchester City volgend seizoen mogen deelnemen aan de Champions League, maar de strijd om de twee overgebleven tickets was nog ongemeen spannend. Manchester United, Chelsea (beiden 63 punten) en Leicester City (62 punten) waren bij het begin van de slotdag allemaal nog in de running.

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2-0

Door zelf thuis te winnen van Wolverhampton Wanderers pakte Chelsea op eigen kracht het CL-ticket. Dat betekent dus dat aanwinst Hakim Ziyech volgend seizoen wederom op het hoogste Europese podium mag spelen. Het bleef lang 0-0, maar de thuisploeg sloeg laat in de eerste helft keihard toe. Kort voor rust zorgde Mason Mount (ex-Vitesse) met een heerlijke vrije trap voor de 1-0, een goede minuut later werkte Olivier Giroud de 2-0 binnen. Dat bleek ook de eindstand, waardoor Chelsea kon juichen.

Leicester City - Manchester United 0-2

In het King Power Stadium stond tegelijkertijd de rechtstreekse clash tussen The Foxes en The Red Devils op het programma, met als inzet dus ook een startbewijs voor het miljardenbal. Man United had genoeg aan een punt, maar het werden er zelfs drie. Voor rust werd er niet gescoord, waardoor de thuisploeg na rust op jacht moest naar een goal. Die viel ook bijna, maar Jamie Vardy zag zijn kopbal op de lat vallen.

In de 70ste minuut ging de bal er aan de overkant vervolgens wél in. Anthony Martial werd in de zestien neergelegd door Jonny Evans, waarna Bruno Fernandes de strafschop koeltjes benutte: 0-1. In de dying seconds werd het ook nog 0-2 door Jesse Lingard, waardoor Man United als derde eindigt in de Premier League.

Overige topploegen

Newcastle United - Liverpool 1-3

Liverpool kreeg midweeks tijdens een uitbundig feest op het eigen Anfield de Premier League-trofee overhandigd en leek op St. James' Park aanvankelijk niet helemaal bij de les. Al binnen een minuut prikte Dwight Gayle de 1-0 binnen, het duurde tot laat in de eerste helft voordat Virgil van Dijk orde op zaken stelde met zijn gelijkmaker. Hij was trefzeker met een machtige kopstoot. Uiteindelijk zorgden Divock Origi en Sadio Mané voor de zege.

Manchester City - Norwich City 5-0

In het Etihad Stadium leken de al lang gedegradeerde bezoekers voor een vroege stunt te zorgen, maar de 0-1 van Onel Hernández werd afgekeurd. Niet veel later volgde de volgende domper voor Tim Krul en co, toen Gabriel Jesus de 1-0 binnenwerkte. Kort voor rust moest de Nederlander wéér vissen, dankzij een schitterende knal van Kevin De Bruyne. Na de pauze liep de thuisploeg via Raheem Sterling, Riyad Mahrez en De Bruyne nog flink uit.

Crystal Palace- Tottenham Hotspur 1-1

Spurs plaatste zich voor de Europa League, hoewel er op Selhurst Park niet werd gewonnen. Harry Kane zorgde met een droge knal voor de 0-1, maar Jeffrey Schlupp bepaalde de eindstand.

