Manager van De Bruyne vraagt vergeefs om vrijlating

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van De Bruyne en zou gaan over commissies die De Koster onterecht zou hebben ontvangen toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. De Bruyne speelt inmiddels al jaren voor Manchester City.

Volgens de advocaat van De Koster heeft de voetbalmakelaar nooit iets ontoelaatbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd. ,,Hij heeft steeds in het belang van zijn cliënt gehandeld”, zegt advocaat Jean-Pierre Buyle. ,,Voor alle commissies zijn facturen opgesteld en er zijn inderdaad een aantal bedragen waarover discussie mogelijk is. Mogelijk zijn er vergissingen begaan, maar dan gaat het zeker niet over de grote sommen waarover gesproken is. In elk geval is er nooit sprake geweest van enige kwade trouw.”