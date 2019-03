Manchester City aan kop na zege bij Fulham met Babel en Fosu-Mensah

Solskjaer wil Pogba en Rashford behouden voor Man United

13:15 Coach Ole Gunnar Solskjaer is vastberaden Paul Pogba en Marcus Rashford bij Manchester United te houden. De twee zijn sleutelspelers voor het team, zei de Noorse trainer in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League tegen Watford. ,,Ik wil aan een team bouwen dat deze club waardig is en deze twee spelers zijn daarvoor van vitaal belang’', aldus de Noor, die deze week een vaste aanstelling kreeg voor drie jaar bij de ‘Mancunians’.