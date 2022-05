Manchester City geeft Liverpool nog hoop op titel, Struijk houdt Leeds United in leven

Met videoManchester City ligt nog altijd op koers voor de vierde titel in vijf seizoenen, maar de strijd in de Premier League is nog niet beslist. De ploeg van Pep Guardiola kwam vanmiddag met 2-0 achter bij West Ham United, maar knokte zich terug tot 2-2. In de 86ste minuut had Riyad Mahrez voor het officieuze kampioenschap kunnen zorgen voor City, maar Lukasz Fabianski stopte zijn strafschop.

Manchester City komt door het zwaarbevochten gelijkspel in het London Stadium op 90 punten na 37 duels. De voorsprong op nummer twee Liverpool, dat zaterdagavond de FA Cup won op Wembley, is nu vier punten. Liverpool speelt dinsdagavond de uitwedstrijd bij Southampton. Als de ploeg van Jürgen Klopp daar wint, komt de beslissing in de titelstrijd aan op de slotdag van de Premier League volgende week zondag. Manchester City kan dinsdagavond dus ook kampioen worden zonder te spelen als Liverpool punten laat liggen aan de Britse zuidkust.



Manchester City speelt volgende week zondag thuis tegen Aston Villa, de club van Liverpool-legende Steven Gerrard. Liverpool sluit het seizoen zelf ook af voor eigen publiek, want Wolverhampton Wanderers komt langs op Anfield.



Een week na de ontknoping in de Premier League speelt Liverpool de Champions League-finale tegen Real Madrid in Parijs. Door het gelijkspel van City is een ‘quadruple’ (League Cup, FA Cup, Premier League en Champions League) dus nog altijd mogelijk voor Liverpool.

West Ham United stond halverwege op een 2-0 voorsprong. Jarrod Bowen scoorde in de 24ste en 45ste minuut voor het team van David Moyes.

Via Jack Grealish kwam City vier minuten na rust al terug in de wedstrijd. In de 69ste minuut viel de 2-2 door een eigen goal van de Tsjechische back Vladimir Coufal. In minuut 86 kreeg Riyad Mahrez vervolgens de kans om de 2-3 te maken en de titel officieeus binnen te slepen voor City, maar de Poolse doelman Lukasz Fabianski stopte de strafschop van de Algerijn bijzonder knap.

Pascal Struijk houdt Leeds in leven

Pascal Struijk kan voorlopig niet kapot bij de supporters van Leeds United. De 22-jarige verdediger (geboren in Antwerpen, opgegroeid in Den Haag en oud-jeugdspeler van ADO en Ajax) maakte in de 92ste minuut de 1-1 namens Leeds United tegen Brighton & Hove Albion. De bezoekers uit het zuiden van Engeland waren na 21 minuten op vorosprong gekomen via Danny Welbeck.

Leeds United komt door het gelijkspel op 37 punten na 37 duels. De ploeg van de Amerikaanse coach Jesse Marsch sluit het seizoen volgende week zondag af met de uitwedstrijd bij Brentford. Die club kan straks nog een grote dienst bewijzen voor Leeds United door te winnen bij Everton. Om 17.30 uur is de aftrap op Goodison Park.

Leeds United staat nu een punt boven nummer achttien Burnley. De ploeg van spits Wout Weghorst en linksback Erik Pieters verloor eerder vandaag met 1-0 bij Tottenham Hotspur.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP