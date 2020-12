Manchester City kan ook niet winnen van laagvlieger West Bromwich Albion

Eloy Room wint met Columbus Crew finale MLS

13 december Doelman Eloy Room heeft met Columbus Crew SC de Amerikaanse voetbaltitel veroverd. Columbus Crew was in de finale van de Major League Soccer (MLS) met 3-0 te sterk voor Seattle Sounders, de kampioen van vorig jaar. De 31-jarige Room pakte eerder een landstitel in de Eredivisie met PSV, waarbij hij twee jaar als reservekeeper fungeerde.