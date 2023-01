Manchester City klopt Chelsea en nadert Arsenal dankzij gouden wissels Pep Guardiola

City wist vooraf wat het te doen stond. Arsenal kwam dinsdagavond niet verder dan 0-0 tegen Newcastle United en dus kon de landskampioen inlopen op de huidige nummer 1 in de stand. Chelsea begon als nummer tien aan de wedstrijd en kampt ook nog eens met de nodige blessures. Hakim Ziyech mocht eindelijk weer eens in de basis beginnen.

Het blessurespook achtervolgde Chelsea ook tijdens de wedstrijd, want na 20 minuten spelen had manager Graham Potter al twee keer gewisseld. Raheem Sterling en Christian Pulisic moesten allebei geblesseerd naar de kant. De beste kans van de eerste helft was desondanks voor de thuisclub. Invaller Carney Chukwuemeka schoot net voor rust op de paal.

In de tweede helft was City veel gevaarlijker dan in het eerste deel. De openingstreffer van Riyad Mahrez hing dan ook al even in de lucht toen hij na 63 minuten spelen veel. De Algerijn werkte een voorzet van Jack Grealish bij de tweede paal binnen. City bleef de bovenliggende partij, maar kwam niet meer tot scoren. Zelfs Erling Haaland niet, die dus op 21 treffers blijft staan.