Manchester City klopt Leicester en nadert tweede plaats

Tadic in Servië verkozen tot voetballer van het jaar

18:36 Dusan Tadic heeft in Belgrado de prijs opgehaald die hoort bij zijn uitverkiezing als beste voetballer van Servië in 2019. De aanvoerder van Ajax werd voor de tweede keer gekozen tot speler van het jaar in zijn land. In 2016 viel de keuze ook op Tadic, toen hij nog uitkwam voor de Engelse club Southampton.