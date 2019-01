Manchester City komt weer op vier punten van koploper Liverpool

De Bruyne vervangt Silva

Na een uur spelen kwam Kevin de Bruyne in het veld voor David Silva. De 33-jarige middenvelder uit Spanje speelde zijn 267ste competitieduel voor Manchester City, waarmee hij nu de speler met de meeste Premier League-duels voor City is. Met de komst van De Bruyne leek City nog even gas te geven in het laatste halfuur, maar niet iedereen bij City leek in de stemming voor een nieuwe voetbalshow. In de 78ste minuut viel de 3-0 alsnog, nadat Wolves-invaller Romain Saïss en Wolves-captain Conor Coady allebei een scherpe voorzet van De Bruyne nog licht aanraakten. Kort daarvoor was Gabriel Jesus vervangen door Sergio Agüero, die een paar dagen ziek was geweest. De 21-jarige spits uit São Paulo scoorde afgelopen woensdag ook al vier keer in de 9-0 overwinning op Burton Albion in de halve finale van de League Cup.