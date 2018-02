Manchester City laat punten liggen bij Burnley

Manchester City heeft twee punten verloren in de uitwedstrijd tegen Burnley (1-1). Het elftal van trainer Pep Guardiola verspeelde in de slotfase de winst. Danilo schoot City in de 22ste minuut op voorsprong. Johann Berg Gudmundsson maakte in de 82ste minuut gelijk.