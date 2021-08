Manchester City maakt gehakt van Arsenal en verovert koppositie in Premier League

Al wekenlang werd uitgekeken naar Super Saturday in Engeland, met naast de heerlijke clash tussen Chelsea en Liverpool (18.30 uur) ook de topper tussen Manchester City en Arsenal. De laatste jaren rijst echter steeds vaker de vraag of een ontmoeting met Arsenal nog wel het predicaat ‘topper’ verdient. De Londense grootmacht verkeert al jaren in een ongekende vormcrisis en zakte na vandaag af naar de beschamende plek negentien in de competitie. De cijfers zijn keihard: nul punten en nul doelpunten.