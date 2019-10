Manchester City met speels gemak langs Atalanta dankzij weergaloze Sterling

Dybala redt Juventus tegen Lokomotiv Moskou

23:33 Juventus is in eigen huis ontsnapt tegen Lokomotiv Moskou (2-1). Lange tijd stond de Italiaanse kampioen op achterstand, maar de Argentijn Paolo Dybala sloeg in het laatste kwartier twee keer toe. Hierdoor stijgen de Italianen naar de eerste plaats in groep D.