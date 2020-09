Manchester City moet Agüero mogelijk tot november missen

Agüero miste door de blessure en daaropvolgende operatie aan zijn linkerknie in het vorige seizoen twaalf wedstrijden van Manchester City, waaronder de twee duels van de club in augustus in de Champions League. Volgens de trainer is de 32-jarige Argentijn waarschijnlijk niet fit voor november.

,,We wisten dat de blessure ernstig was”, zei Guardiola tegen de BBC. ,,Hij heeft nog altijd geen enkele training bij ons meegedaan en Sergio is geen speler die snel zijn fysieke topconditie terug heeft. Hij is er lang uit geweest, misschien is hij over een à twee maanden klaar om te spelen.”