Manchester City overklast Liverpool na rust en houdt titelrace met Arsenal spannend

Manchester City verkleint de achterstand op koploper Arsenal tot zeven punten. Beide clubs hebben 28 wedstrijden gespeeld, maar Arsenal komt vanmiddag (aftrap 16.00 uur) nog in actie tegen Leeds United. Liverpool heeft 43 punten na 27 duels en staat zesde. De top vier in de Premier League gaat de Champions League in.

De thuisploeg moest het doen zonder de geblesseerde topscorer Erling Haaland, die met een liesblessure op de tribune zat. De Noorse spits maakte dit seizoen al 42 doelpunten, maar hij werd tegen Liverpool niet gemist.



The Reds kwamen na een kwartier nog wel op voorsprong via Mohamed Salah. Julián Álvarez trok de stand al snel weer gelijk op aangeven van uitblinker Jack Grealish, die even daarvoor bijna in het eigen zestienmetergebied de bal op volle snelheid afpakte van Salah. Direct na rust zette Kevin De Bruyne de thuisclub op voorsprong, waarna Liverpool kansloos was. Via goals van Ilkay Gündogan en Grealish liep Manchester City uitliep naar 4-1.