Manchester City pakt Engels record, maar is nog lang niet zo goed als Ajax in 1972

15 zeges op rijManchester City won gisteren in de achtste finales van de FA Cup met 1-3 bij Swansea City. Dat was alweer de 15de zege op rij voor de ploeg van trainer Pep Guardiola die daarmee een Engels record verbeterde.

Manchester City moet nog even doorgaan om de prestatie van Ajax uit het seizoen 1971/1972 te evenaren. Onder de Roemeense trainer Stefan Kovács vestigden de Amsterdammers een Nederlands record door 26 duels in alle competities achtereen te winnen. Als City blijft winnen kan de ploeg het record van Ajax op 10 april (Leeds United-thuis) breken. Met 15 zeges is de koploper van de Premier League de beste ploeg van Duitsland - Bayern Mücnhen won in 1980 14 keer op rij - al wel voorbij.

Langste zegereeksen per land

1. Nederland: Ajax - 26 wedstrijden - oktober 1971 t/m maart 1972

2. Spanje: Real Madrid - 22 - september t/m december 2014

3. Frankrijk: Bordeaux - 16 -maart t/m augustus 2009

Paris Saint-Germain - 16 - december 2015 t/m februari 2016

4. Engeland: Manchester City - 15 - december tot op heden

Italië: AC Milan - 15 - mei t/m oktober 1992

5. Duitsland: Bayern München - 14 - augustus t/m oktober 1980

Op bezoek bij Swansea City brak City het record van Arsenal (1987) en Preston North End FC (1892). Na 50 minuten stond het in Wales al 0-3 dankzij goals van Kyle Walker, Raheem Sterling en Gabriel Jesus. Swansea deed in de 77ste minuut nog wat terug dankzij een doelpunt van Morgan Whittaker, maar spannend werd het niet meer in het Liberty Stadium.

Bekijk hier de samenvatting van de FA Cup-wedstrijd tussen Swansea City en Manchester City:

City begon de huidige reeks op 19 december 2020 toen het met 0-1 won bij Southampton. Daarna werd er onder andere gewonnen van Arsenal (1-4), Chelsea (1-3), Manchester United (0-2) en Liverpool (1-4). Om het Franse record van 16 zeges op rij te evenaren moet het zaterdag thuis winnen van de nummer acht Tottenham Hotspur.



Manchester City staat na 22 wedstrijden bovenaan in de Premier League met 50 punten. Nummer 2 Manchester United staat met een wedstrijd meer gespeeld op vijf punten achterstand. In de EFL Cup staat City in de finale tegen Tottenham Hotspur, in de 16de finale van de Champions League is het gekoppeld aan het Duitse Borussia Mönchengladbach.

