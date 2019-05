Manchester City pakt op Wembley in stijl de ‘treble’

Door Geert Langendorff



Steeds harder zongen en trommelden de supporters van Watford in het nationale stadion van Engeland. Mannen, vrouwen en kinderen in zwartgeel gestreepte shirts maakten de martelgang van hun elftal zodoende iets dragelijker. Trots over het bereiken van de finale overheerste op een middag, waarop The Hornets simpelweg niet op konden tegen Manchester City, één van de beste ploegen ooit in Engeland.



Het elftal van trainer Pep Guardiola schreef tijdens een zoveelste voetbalshow geschiedenis. Nooit eerder legde een Engelse ploeg beslag op alle drie de beschikbare nationale prijzen. Op de League Cup en de landstitel volgde vanmiddag de FA Cup. Zelfs het Manchester United van Sir Alex Ferguson lukte dit nooit. Tegen Watford toonden The Citizens op hardvochtige wijze hoe deze suprematie tot stand kwam.