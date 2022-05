Manchester City profiteert van misstap Liverpool en spoelt Real-kater beetje weg

Rick van Drongelen betrokken bij dodelijk ongeluk, achttienja­ri­ge man overleden

Rick van Drongelen is vanochtend betrokken geraakt bij een dodelijk ongeval. De verdediger van KV Mechelen botste op een andere auto. De bestuurder van dat voertuig is daarbij om het leven gekomen, zo bevestigt zijn club in een statement.

5 mei