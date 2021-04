Manchester City stapt als eerste club uit Super League: ‘Ze hebben grote intelligentie getoond’

De verwachting is dat Chelsea later vanavond nog zal volgen. De club uit Londen speelt momenteel nog de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Voor de wedstrijd verzamelden zeker duizend voetbalfans zich buiten Stamford Bridge om hun grote woede over de Super League-plannen kenbaar te maken. Nog voor de wedstrijd kwam via Engelse media al naar buiten dat Chelsea en Manchester City van plan waren om uit het project te stappen.



City koerst in de Premier League af op de derde landstitel in vier jaar, met een voorsprong van acht punten op Manchester United met nog zes speelrondes te gaan. City-coach Pep Guardiola sprak zich vanmiddag al duidelijk uit tegen de Super League, nadat Liverpool-manager Jürgen Klopp maandagavond al liet weten geen voorstander te zijn. ,,Sport is geen sport meer als succes is gegarandeerd. Er hoort een relatie te bestaan tussen inspanning en beloning", zei Guardiola, die zich verder hardop afvroeg waarom Ajax niet tot de deelnemende clubs zou moeten behoren.