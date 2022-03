Manchester City walst in intense derby over aartsrivaal United heen dankzij uitblinkende De Bruyne

Door Geert Langendorff



Een hartverwarmend applaus voor wisselspeler Oleksandr Zinchenko ging vooraf aan één van de beste stadsderby’s in jaren. De Oekraïner van Manchester City, hevig aangeslagen door de verwikkelingen in zijn land, inspireerde zijn ploeggenoten om een demonstratie weg te geven. Dit hoge niveau was noodzakelijk om Manchester United, listig in de tegenaanval, van zich af te houden.

De ploeg van trainer Pep Guardiola mag de aartsrivaal al seizoenen lang overtroeven, in het Etihad Stadium wonnen de Citizens het onderlinge duel voor het laatst in november 2018. In de jacht op de titel, met Liverpool op zes punten achterstand met één wedstrijd minder gespeeld, kon Manchester City zich geen fouten veroorloven. Met Kevin De Bruyne als regisseur én afmaker voldeed de regerend kampioen ruimschoots aan deze opdracht.

Bekijk hier de 2-1 van De Bruyne:

De Belg vond het net binnen vijf minuten. Jack Grealish, die in een bloedvorm stak, vond Bernardo Silva. Na een paar schijnbewegingen legde de middenvelder de bal terug op de aanstormende De Bruyne die vrijwel ongehinderd kon uithalen (1-0). De defensie van Manchester United merkte hem pas op, toen het te laat was. De vroege goal vormde het begin van een wervelende middag.

Geheel tegen de verhoudingen in bracht Jadon Sancho Manchester United op gelijke hoogte. Uit de eerste serieuze tegenaanval lepelde Paul Pogba, verder onzichtbaar, de bal naar de vleugelspeler die de jeugdopleiding van Manchester City doorliep. Sancho omspeelde Kyle Walker en vond met veel effect een minuscuul gat tussen de paal en de uitgestrekte arm van doelman Ederson (1-1).

Manchester City liet kort daarna merken dat de opleving van Sancho niets vertelde over het verschil in klasse. Na een slordige pass van Aaron Wan-Bissaka wipte Phil Foden de bal over Viktor Lindelöf waarna keeper David De Gea zijn inzet pareerde. De rebound van Grealish smoorde. Via het been van Lindelöf kwam de bal vervolgens voor de voeten van De Bruyne. Zonder aarzelen scoorde hij zijn tweede goal van de middag (2-1).

Manchester United mocht dankzij een combinatie van fortuin en de reflexen van De Gea lang blijven hopen op een toevalstreffer, totdat De Bruyne na de rust een hoekschop nam. Met een zwiep trapte hij de bal naar Mahrez die zich aan de rechterkant van het strafschopgebied bevond. De Algerijn volleerde, via de dij van Harry Maguire, in de verre hoek (3-1). Hij zorgde in extremis zelfs nog voor de 4-1. De Red Devils, waarbij Cristiano Ronaldo ontbrak door een blessure, werden weggespeeld.

Manchester City - technisch, tactisch en fysiek een paar maten te groot - maakte de situatie door de zege voor Manchester United penibel. Kwalificatie voor de Champions League raakt steeds verder uit zicht voor het team van interim-coach Ralf Rangnick.

De prachtige treffer van Riyad Mahrez:

