Manchester City weer aan kop na revanche op Spurs

Afgelopen woensdag speelde City en Spurs ook al tegen elkaar in een bizarre wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. Zo'n krankzinnig duel, met onder andere vier treffers in de eerste tien minuten, werd het deze keer niet. Het was na vijf minuten echter wel al raak, toen Phil Foden attent binnen kopte na uitstekend terugleggen met het hoofd van Sergio Agüero. Daarvoor was Heung-Min Son al dichtbij de openingstreffer namens de bezoekers geweest, maar hij trof City-doelman Ederson. Na ruim 35 minuten moest Kevin De Bruyne bij City naar de kant met een blessure. Het leek om een kniekwetsuur te gaan. De Belgische middenvelder sukkelt dit seizoen met zijn fysiek. Hij had eerder last van een hamstring en twee knieblessures.



Geen spektakel als woensdag, maar opnieuw had het publiek (op de blessure van De Bruyne na) niets te klagen in het Etihad Stadium. Bernardo Silva en opnieuw Foden kregen mogelijkheden om de scoren verder uit te breiden voor City, maar een doelpuntenfestijn bleef uit. Dat kwam mede doordat de defensie van Spurs een stuk sterker stond dan woensdag in de Champions League-confrontatie. De bezoekers konden aanvallend weinig laten zien, waardoor het 1-0 bleef in Manchester. Vincent Janssen zat na ruim anderhalf jaar weer eens op de bank, maar kreeg geen speeltijd.



Door de overwinning staat Manchester City weer aan kop in de Premier League, met 86 punten na 34 wedstrijden. Dat is één punt meer dan achtervolger Liverpool. Die ploeg speelt morgen thuis tegen Cardiff City. Tottenham Hotspur blijft derde met 67 punten, maar kan Arsenal er nog overheen zien gaan en Manchester United in punten gelijk zien komen.



Woensdag speelt de regerend kampioen City de derby bij Manchester United.