Manchester City wint Community Shield dankzij gemiste penalty Wijnaldum

SamenvattingManchester City heeft na penalty's de 97ste editie van de Community Shield gewonnen. De ploeg van Pep Guardiola won na een 1-1 gelijkspel op Wembley met 5-4 in de beslissende strafschoppenserie. Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum was de enige speler die daarin niet scoorde vanaf elf meter.

Manchester City won vorig seizoen alle prijzen in Engeland (Community Shield, League Cup, FA Cup en Premier League), maar Liverpool was uiteraard de tegenstander van de voetbalmachine van Pep Guardiola. De ploeg van Jürgen Klopp won vorig seizoen de Champions League, maar kwam in de spannende titelstrijd in de Premier League net een puntje tekort: 98 om 97 punten. City is dankzij de winst van de Community Shield nu de eerste Engelse club met vijf gewonnen prijzen in eigen land in een kalenderjaar.

Manchester City kwam al in de twaalfde minuut op voorsprong op Wembley, waar 77.000 van de 90.000 stoeltjes bezet waren. Raheem Sterling scoorde tegen zijn oude club na een pass van David Silva, de nieuwe aanvoerder van City na het vertrek van Vincent Kompany naar Anderlecht. Manchester City speelde op Wembley eenmalig in speciale jubileumshirts zonder sponsor vanwege het 125-jarig bestaan van de club.

Assist Van Dijk

Twaalf minuten voor tijd maakte Liverpool de verdiende gelijkmaker. Joel Matip kopte van dichtbij binnen na een slimme voorzet van Virgil van Dijk, zijn centrum in het hart van de verdediging van Liverpool. In de tweede helft raakte Liverpool ook nog twee keer de paal via Mohamed Salah en de lat via Van Dijk. In de 95ste minuut leek Salah alsnog de winnende goal te gaan maken voor The Reds, maar City-rechtsback Kyle Walker voorkwam dat met een prachtige omhaal op de doellijn.

Bekijk hier de spectaculaire actie van Kyle Walker

Het kwam dus aan op strafschoppen op Wembley. Deze werden beter genomen door Manchester City: 4-5. Georginio Wijnaldum was de enige speler die daarin niet scoorde. De middenvelder uit Rotterdam schoot zacht en halfhoog in, waarna City-keeper Claudio Bravo eenvoudig kon keren.

Liverpool begint vrijdagavond (21.00 uur) aan de Premier League met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Norwich City, de club van doelman Tim Krul. Manchester City opent de competitie op zaterdagmiddag (13.30 uur) met een uitwedstrijd in het London Stadium van West Ham United. Op 9 november 2019 en 4 april 2020 staan de twee grote favorieten voor de titelstrijd in Engeland dit seizoen tegenover elkaar in de Premier League.

Strafschoppen

1-0: Xherdan Shaqiri

1-1: Ilkay Gündoğan

Mis: Georginio Wijnaldum

1-2: Bernardo Silva

2-2: Adam Lallana

2-3: Phil Foden

3-3: Alex Oxlade-Chamberlain

3-4: Oleksandr Zinchenko

4-4: Mohamed Salah

4-5: Gabriel Jesus

Gracenote Live on Twitter 🏆 - Pep Guardiola wins his 28th trophy as a manager League: 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Domestic Cups: 🇪🇸 🇪🇸 🇩🇪 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Super Cup: 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 CL: 🇪🇸 🇪🇸 UEFA Super Cup: 🇪🇸 🇪🇸 🇩🇪 Club World Cup: 🇪🇸 🇪🇸 🇩🇪 #LIVMCI #CommunityShield

Gracenote Live on Twitter 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - @ManCity win a fifth successive domestic title, making them the first English side to win four domestic trophies in one calendar year. 2019 - Community Shield 2019 - FA Cup 2019 - Premier League 2019 - EFL Cup 2018 - Community Shield #LIVMCI #CommunityShield

Volledig scherm Joel Matip kopt de 1-1 binnen namens Liverpool. © AFP

Volledig scherm David Silva overhandigt zijn aanvoerdersband aan Kevin de Bruyne. © BSR Agency

Volledig scherm Raheem Sterling schiet de 1-0 binnen. © AP

