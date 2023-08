Manchester United breekt per direct met in opspraak geraakte Mason Greenwood: ‘Ik heb fouten gemaakt’

Manchester United en Mason Greenwood gaan per direct uit elkaar, zo heeft de club bevestigd in een statement. De 21-jarige Engelsman speelt al ruim een jaar niet meer, nadat hij verdachte was geworden in een verkrachtingszaak. Zijn contract liep tot medio 2025, maar is in goed overleg ontbonden.

‘Alle betrokkenen, inclusief Mason, erkennen de moeilijkheden die hij ondervindt bij het hervatten van zijn carrière bij Manchester United’, schrijft de club van Erik ten Hag op de website. ‘Er is daarom onderling overeengekomen dat het voor hem het meest geschikt zou zijn om dit buiten Old Trafford te doen, en we zullen nu met Mason samenwerken om dat resultaat te bereiken.’

Greenwood werd in januari 2022 door de politie gearresteerd, omdat hij werd verdacht van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Een jaar later werden de beschuldigingen ingetrokken, maar dat betekende nog niet zijn rentree op het veld. Manchester United besloot namelijk zelf een onderzoek te starten naar de gebeurtenissen.

Fouten gemaakt

‘Op basis van het bewijsmateriaal waarover wij beschikken, hebben we geconcludeerd dat het geen volledig beeld gaf en dat Mason niet de overtredingen beging waarvoor hij oorspronkelijk was aangeklaagd', schrijft Manchester United. Toch erkent Greenwood dat hij fouten heeft gemaakt.

Greenwood zelf ging in gesprek met The Times uitgebreid in op de kwestie. ,,Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat geweld of misbruik in welke relatie dan ook verkeerd is, ik heb niet de dingen gedaan waarvan ik werd beschuldigd en in februari werd ik vrijgesproken van alle aanklachten. Ik accepteer echter volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie, en ik neem mijn deel van de verantwoordelijkheid.’’

,,Ik leer mijn verantwoordelijkheden te begrijpen om het goede voorbeeld te geven als profvoetballer, en ik ben gefocust op de grote verantwoordelijkheid om een ​​vader te zijn, evenals een goede partner. De beste beslissing voor ons allemaal is dat ik mijn voetbalcarrière voortzet buiten Old Trafford.’’

De ex-vriendin van Greenwood plaatste anderhalf jaar geleden beelden van zichzelf op social media waarop verwondingen te zien waren, die volgens haar waren aangericht door de voetballer. Bovendien deelde Robson een geluidsfragment waarop te horen was dat Greenwood op agressieve wijze aandrong op seks. Robson en Greenwood zijn nog steeds samen. Inmiddels is Robson bevallen van een kind van Greenwood.

Toekomst onduidelijk

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de 21-jarige aanvaller ligt. Greenwood beleefde een stormachtige doorbraak bij Manchester United en was in zijn eerste volledige Premier League-seizoen meteen goed voor tien treffers. In totaal speelde Greenwood 129 duels voor Manchester United, waarin hij goed was voor 35 goals en 12 assists.

