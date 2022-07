Manchester United heeft Christian Eriksen binnen: ‘Na gesprek met Ten Hag heb ik er nóg meer zin in’

,,Manchester United is een speciale club", laat Eriksen weten. ,,Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb vaak op Old Trafford mogen spelen, maar het zal geweldig zijn om dat in het rode shirt van United te mogen doen.”

,,Ik heb gezien hoe Erik ten Had werkte bij Ajax en weet hoeveel voorbereiding hij en zijn staf in elke dag stoppen. Het is duidelijk dat hij een geweldige coach is. Ik heb met hem gesproken en meer geleerd over zijn visie en de manier waarop hij wil spelen. Daardoor heb ik nog meer zin in de toekomst. Ik heb nog steeds grote ambities, kan nog altijd heel veel bereiken en dit is de perfecte plek om dat te doen.”

Eriksen kreeg op 12 juni vorig jaar tijdens het EK-duel met Finland een hartstilstand. Door de defibrillator die bij hem geplaatst werd, mocht hij vanwege de regels in Italië niet meer in actie komen voor Inter. Begin dit jaar maakte de Deen zijn rentree op het veld bij Brentford. In elf Premier League-duels scoorde hij één keer, terwijl de club met Eriksen binnen de lijnen afscheid nam van de degradatiezone.

Eriksen speelde eerder voor Ajax en Tottenham Hotspur. Voor het Deense nationale team kwam hij tot 115 interlands en 38 goals.

Manchester United is ook ver met Ajax-verdediger Lisandro Martínez. De Argentijn gaat een contract tekenen tot 2027 en levert de Amsterdammers - in totaal - 55 miljoen euro op.

,,Christian is al zijn hele loopbaan één van de beste aanvallende middenvelders van Europa", zegt John Murtough, Football Director bij Manchester United. ,,Het is geen verrassing dat hij heel veel opties had deze zomer, dus we zijn heel blij dat hij overtuigd was dat deze club de juiste is voor hem.”

,,Naast een geweldige techniek zal Christian waardevolle ervaring en leiderschap aan de selectie toevoegen. We kijken ernaar uit die kwaliteiten op het veld te zien in de komende jaren.”

Manchester United oefende vandaag tegen Melbourne Victory en wonnen met 4-1. Tyrell Malacia, Donny van de Beek en Tahith Chong kregen allemaal minuten van Ten Hag.