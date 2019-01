Manchester United loot Chelsea-uit in FA Cup

UEFA rouwt om overleden grondleg­ger EK

12:38 De UEFA rouwt om Pierre Delaunay, die op 99-jarige leeftijd is overleden. De Fransman werkte tussen 1956 en 1959 als secretaris-generaal bij de de Europese voetbalbond en hielp in die periode mee om het Europees kampioenschap voor landenploegen op te zetten. Delaunay bracht daarmee het idee van zijn vader Henri in de praktijk.