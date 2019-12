Manchester United op het tandvlees voorbij Burnley

Na rust ging de thuisploeg enthousiast en opportunistisch, maar zonder heel veel overtuiging op jacht naar de gelijkmaker. David De Gea moest redden op een schot van Phil Bardsley, maar dat was eigenlijk het enige wapenfeit. In de slotminuut gooide Rashford de wedstrijd op de counter in het slot. Daardoor is Manchester United naar de vijfde plaats in de Premier League geklommen.