Manchester United werkt aan vertrouwen op blubberveld in Birkenhead

Ploegge­noot Memphis valt flauw op het veld

17:37 Olympique Lyon heeft in de Franse competitie een overwinning geboekt op Toulouse, maar na afloop ging het vooral over Martin Terrier. De Franse aanvaller zakte na zo’n 20 minuten ineens in elkaar, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Het leidde tot heel wat paniek op het veld.