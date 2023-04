Manchester United wint eenvoudig van Everton met teruggekeerde Eriksen

Erik ten Hag ziet Wout Weghorst graag langer bij Manchester United blijven: ‘Hij is de leider’

De kans is heel groot dat Wout Weghorst ook volgend seizoen bij Manchester United speelt, zo liet trainer Erik ten Hag zaterdag weten tijdens een persconferentie. Weghorst wordt momenteel gehuurd van Burnley en is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het team van Ten Hag.