Manchester United wint opnieuw: Pogba schittert, Aké scoort

Met de 4-1 zege op Bournemouth hebben de 1-5 bij Cardiff City en de 3-1 tegen Huddersfield Town een mooi vervolg gekregen. Met drie opeenvolgende zeges en een doelsaldo van 12-3 heeft Solskjaer binnen een week de sfeer bij Manchester United helemaal doen kantelen na het onvermijdelijke ontslag van José Mourinho, al moet gezegd worden dat de Noor zeker niet mag klagen over de tegenstanders in zijn eerste drie wedstrijden als coach van de club waar Solskjaer tussen 1996 en 2007 zelf 126 keer scoorde.



Vanavond kwam Manchester United al na vijf minuten op voorsprong op het volgepakte Old Trafford. Na een prachtige actie van Marcus Rashford maakte Paul Pogba er van dichtbij 1-0 van. Uit een voorzet van Ander Herrera kopte Pogba in de 33ste minuut ook de 2-0 binnen. De Franse middenvelder staat nu op vier goals in drie wedstrijden onder Solskjaer, waar hij onder Mourinho pas drie keer had gescoord dit seizoen. Marcus Rashford maakte er in de 45ste minuut ook nog 3-0 van, maar Oranje-international Nathan Aké zorgde met een rake kopbal nog voor rust voor de 3-1 van. De 23-jarige verdediger uit Den Haag ontbrak dit seizoen nog geen minuut bij Bournemouth, dat op Boxing Day ook al met 5-0 verloor bij Tottenham Hotspur.