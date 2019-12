ManCity houdt weer niet de nul, maar wint wel

Heung-min Son voor derde keer Aziatisch voetballer van het jaar

3 december Heung-min Son is voor de derde keer verkozen tot Asian International Player of the Year, de beste Aziatische voetballer die niet op het eigen continent uitkomt in clubverband. De 27-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur en Zuid-Korea won de prijs eerder in 2015 en 2017.