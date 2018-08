Manchester City verslikt zich in promovendus Wolves

De thuisclub kwam in de 57ste minuut op voorsprong, maar het doelpunt van Willy Boly had nooit goedgekeurd mogen worden. Het ontging de arbitrage dat de Franse verdediger een indraaiende voorzet van João Moutinho met zijn hand langs doelman Ederson werkte. Even daarvoor had de Braziliaanse keeper met een knappe reflex een doelpunt van Hélder Costa voorkomen.



Manchester City kwam twintig minuten voor tijd langszij dankzij Aymeric Laporte, die een vrije trap van Ilkay Gündogan hard inkopte. In de blessuretijd belandde een vrije trap van Agüero op de lat.



De laatste keer dat City puntverlies leed in een uitduel in de Premier League was begin februari tegen Burnley. De kampioen was het seizoen begonnen met overwinningen op Arsenal en Huddersfield Town.