Mané kopt Liverpool in extremis naar winst, City ontsnapt aan blamage tegen Southampton

VIDEO Kluivert wint met Roma van Napoli, duel even stilgelegd wegens racisme

17:42 AS Roma heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen van Napoli. Justin Kluivert startte in de basis en zag zijn ploeg in de eerste helft via Nicolo Zaniolo op voorsprong komen. Jordan Veretout schoot in de tweede helft vanaf elf meter raak, waarna Arek Milik voor de bezoekers nog iets terugdeed, maar dat was te laat.