Mané schenkt 300 Liverpool-shirts aan dorp in Senegal

Gudelj niet opgenomen in WK-selectie Servië

24 mei Servië reist naar het WK voetbal in Rusland zonder Nemanja Gudelj. De middenvelder die in Nederland voor NAC Breda, AZ en Ajax uitkwam, is door bondscoach Mladen Krstajic niet opgenomen in zijn voorlopige selectie van 27 spelers.