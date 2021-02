ManUnited begaat bij degradatiekandidaat nieuwe misstap en ziet City uitlopen

Tachtig tellen was de wedstrijd oud, toen de bal al achter David De Gea in het net lag. Victor Lindelöf liet zich in de lucht gemakkelijk kloppen door Mbaye Diagne, die zo de voorzet van Conor Gallagher in een vroege voorsprong omzette. Vervolgens slaagde West Brom erin foutloos te blijven in de achterhoede, waar het in balbezit wel slordig was. Maar vlak voor rust was het dan toch raak voor United. Bruno Fernandes plukte de voorzet van Luke Shaw subliem uit de lucht: 1-1.