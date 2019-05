ManUnited blameert zich en ziet CL-hoop vervliegen

De start was vandaag prima met een snelle goal van de Schot Scott McTominay, maar daarna viel United ver terug. Kort nadat Nederlander Tahith Chong bij de bezoekers was ingevallen, maakt Isaac Mbenza gelijk. Na zijn goal schopte de Belg de cornervlag kapot, waarna het minuten duurde eer die was gemaakt. Het leverde acht minuten blessuretijd op, maar ook daarin kon United het verschil niet maken.



Chelsea maakte in tegenstelling tot Tottenham Hotspur gisteren bij Bournemouth geen fout. De club van Maurizio Sarri klopte Watford op Stamford Bridge met 3-0 door goals van Ruben Loftus-Cheek, David Luiz en Gonzalo Higuaín en wipte over Spurs naar de derde plaats. Als Chelsea volgende week op de slotdad wint van Leicester City verzekert het zich van een CL-ticket. Bij de bezoekers, die zicht volledig richten op de FA Cup-finale van 18 mei tegen Manchester City, bleef Daryl Janmaat 90 minuten op de bank.