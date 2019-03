ManUnited houdt zicht op plek drie, Huddersfield nu al gedegradeerd

Huddersfield Town is de ploeg met de twijfelachtige eer van eerste degradant in de Premier League. De hekkensluiter, met Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de basis, verloor met 2-0 op bezoek bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt meespeelde. Lange tijd leek Huddersfield een puntje te kunnen pakken, maar een klein kwartier voor tijd maakte Luka Milivojević de 1-0. Vlak voor tijd wist Van Aanholt de stand op 2-0 te zetten.



Door de resultaten van de concurrenten (2-0 zege Burnley tegen Wolverhampton Wanderers én 0-1 zege Southampton bij Brighton & Hove Albion) is het voor Huddersfield onmogelijk om nog uit de degradatiezone te komen. Huddersfield kan, met nog zes wedstrijden te gaan, uitkomen op maximaal 32 punten. Dat is nu al minder dan de huidige nummer zeventien, de laatste veilige plek op de ranglijst.



Huddersfield heeft twee jaar op het hoogste niveau in Engeland gespeeld, nadat het daar in 2017 na 45 jaar afwezigheid was teruggekeerd. Het is in de Premier League slechts één keer eerder voorgekomen dat een club eind maart al degradeerde. De andere was Derby County in 2008.



