ManUnited krijgt penalty na laatste fluitsignaal en wint in Brighton

Bij Brighton ontbraken Joël Veltman (bank) en Davy Pröpper (niet helemaal fit) in de startopstelling en ook Van de Beek en Timothy Fosu-Mensah moesten het doen met een plek op de bank. Dat Brighton niet van plan was over zich heen te laten lopen, bleek al in de eerste helft. Toch waren het de bezoekers die via Mason Greenwood de leiding dachten te nemen, ware het niet dat aangever Marcus Rashford buitenspel stond. Een paar minuten later lag de bal - meer dan terecht gezien het spelbeeld - aan de andere kant van The Amex in het net. Bruno Fernandes vloerde zijn tegenstander in de eigen zestien en Neal Maupay verraste David de Gea met een panenka. Nog voor rust maakte centrumverdediger Harry Maguire er 1-1 van.