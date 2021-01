ManUnited loopt koppositie mis na thuisnederlaag tegen hekkensluiter Sheffield United

Twee punten achter PSG en Lille Depay haalt met Olympique Lyon flink uit in Rhône Derby bij Saint-Étienne

24 januari Olympique Lyon heeft vanavond zeer overtuigend gewonnen in de Derby du Rhône bij de regionale rivaal AS Saint-Étienne. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay won met 0-5 in het Stade Geoffroy-Guichard.