ManUnited morst op eigen veld punten tegen Aston Villa

Leicester City blijft in spoor Liverpool na miraculeu­ze zege op Everton

19:46 Opnieuw een klap voor Everton, de nummer 17 in de Premier League. De ploeg van Marco Silva ging vanavond met 2-1 onderuit bij nummer twee Leicester City, dat acht punten onder koploper Liverpool blijft. Kelechi Iheanacho maakte in de 94ste minuut de winnende goal voor The Foxes.