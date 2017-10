ManUnited pijnlijk onderuit, winnend City loopt uit

ManUnited ging door eigen fouten ten onder in Huddersfield. Aaron Mooy opende in de 28ste minuut de score, nadat de Australiër op het middenveld een duel met Juan Mata had gewonnen. Vijf minuten later ging de Zweedse verdediger Victor Lindelöf, die al vroeg moest invallen voor de geblesseerd geraakte Phil Jones, onder een uittrap van keeper Jonas Lössl door. Laurent Depoitre profiteerde dankbaar en verdubbelde de voorsprong van de thuisclub.



Mourinho probeerde de opgelopen schade te herstellen met een dubbele wissel in de rust, maar zijn ploeg kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Marcus Rashford. De invaller kopte in de 78ste minuut een indraaiende voorzet van spits Romelu Lukaku binnen (2-1).



Bij United bleef Daley Blind op de bank, Rajiv van la Parra kwam bij Huddersfield Town al voor rust binnen de lijnen. De oud-speler van sc Heerenveen vierde met zijn ploeg de eerste zege op de 'Mancunians' in de Engelse topcompetitie sinds 1952.