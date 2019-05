Maradona mist docu-première in Cannes

De maker is de Brit Asif Kapadia, die eerder documentaires maakte over het leven van Formule 1-coureur Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse. ,,Diego Maradona betreurt het ten zeerste dat hij niet in Cannes aanwezig kan zijn. Een schouderblessure maakt een reis naar het festival onmogelijk. Hij kijkt ernaar uit de film snel zelf te zien’', liet de producent weten.



In de film komen zijn hoogtepunten als voetballer aan bod, met name als speler van Napoli en de Argentijnse nationale ploeg waarmee hij in 1986 de wereldtitel veroverde. Maar ook de donkere tijden, met name zijn strijd tegen drugsverslaving, komen ruimschoots aan bod. De film over het leven van Maradona is vanaf vrijdag 14 juni in de bioscoop te zien.