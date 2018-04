Maradona na drie dagen weer terug bij Al Fujairah FC

Lazio neemt door zege afstand van Internazio­na­le

29 april Lazio heeft door een overwinning op Torino in de Serie A afstand genomen van Internazionale. De ploeg uit Rome met Stefan de Vrij in de basis won met 1-0 bij Torino en heeft daardoor evenveel punten als AS Roma en vier punten meer dan Inter, dat vijfde staat.