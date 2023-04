Marc Overmars geeft update over gezondheid na licht hartinfarct: ‘Ik voel me goed, maar het kost tijd’

Marc Overmars heeft een korte update gegeven over zijn gezondheid nadat hij eind vorig jaar een licht hartinfarct kreeg en in het ziekenhuis kwam te liggen. ,,Ik voel me goed, maar het kost wel tijd", zegt de sportief directeur van Antwerp FC.

,,Je hebt natuurlijk een bijzonder iets meegemaakt, een hartblessure, dat kende ik niet uit mijn verleden", vertelt Overmars op het clubkanaal van Antwerp FC. ,,Ik had dit nog niet eerder meegemaakt dus ja, dat is een apart gevoel. We zijn nu aan het revalideren en herstellen en ik voel me goed, maar het kost wel tijd", zegt de voormalig technisch directeur van Ajax.

Overmars hervatte in januari zijn werkzaamheden bij Antwerp FC nadat de 49-jarige sportief directeur eind december werd getroffen door een licht hartinfarct. Na enkele dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben, nam Overmars thuis de nodige rust en verscheen hij even niet bij de club.

Bekerfinale

Overmars vertrok begin 2022 bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s. Sinds maart 2022 is hij in dienst van de Belgische club, waar Mark van Bommel de coach is. Morgen kan de eerste prijs gewonnen worden door de club. Dan staat namelijk de bekerfinale tegen KV Mechelen op het programma. ,,Er is wel enige spanning, daar moet ik dus een beetje voor oppassen", zegt Overmars, verwijzend naar zijn hartklachten.

,,We zijn aan het bouwen aan iets moois en als dit (de bekerfinale, red.) in het eerste jaar gebeurt, dan is dat prachtig. De club wil ergens naartoe en dan horen dit soort wedstrijden erbij. Ik denk ook dat we het verdienen", vindt Overmars, die zag hoe zijn club achtereenvolgens Beveren, Standard Luik, RC Genk en Union Sint-Gillis uitschakelde in het toernooi om de Croky Cup.

Quote De familie Gheysens is nu zes jaar bezig en heeft al heel veel geïnves­teerd, misschien wel te veel Marc Overmars

,,Dat kan verkeerd overkomen als ik zeg dat we het verdienen, maar ik bedoel: de familie Gheysens is nu zes jaar bezig en heeft al heel veel geïnvesteerd, misschien wel te veel. De club moet zichzelf kunnen bedruipen, alles zelf kunnen betalen en niet elk jaar de hand op te hoeven houden. Of dat nou bij een Amerikaanse eigenaar is, een Belg of een Japanner, dat moet de gezonde insteek zijn. Dus we hopen nu dat we dat een beetje kunnen draaien, dat dit een supergezonde club gaat worden met voetbalprestaties. Dan is zo'n prijs megabelangrijk.”

KV Mechelen is morgen om 14.30 uur de tegenstander in Brussel. ,,Zij duwen ons in de favorietenrol, maar het wordt 50/50", denkt Overmars. ,,Dit is een kans, die komt maar één keer. Mechelen zal vechten als leeuwen, dat moeten wij ook doen. Het is een wedstrijd op leven en dood en je moet zorgen dat je daar winnend uitkomt. De spirit is goed. We hebben best veel punten in vergelijking met afgelopen jaren en onderling zie je gewoon dat de groep uitstekend functioneert.”

Programma, uitslagen en stand Jupiler Pro League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Belgische competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.