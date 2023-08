Marcelo in shock na onbedoelde ‘horrortackle’ bij tegenstander

Jarenlang was Marcelo een sierlijke linkspoot bij Real Madrid, die opviel door zijn rushes op de linkerflank, zijn surplus aan techniek en zijn vlammende schoten. ‘Bikkelhard’ kwam in het vocabulaire van de Braziliaan nooit voor, venijnige overtredingen evenmin en doodschoppen al helemaal niet. Tot gisteravond. Onbedoeld, dat dan weer wel.

Wat is er gebeurd?

Na een kleine dribbel en wat fraaie hoogstandjes landt het standbeen van Marcelo in de 56se minuut op het onderbeen van Luciano Sánchez, dat ‘dubbel’ klapt. Als de verdediger van Argentinos Juniors het uitschreeuwt van de pijn, dringt ook bij ploeggenoten, tegenstanders, publiek én Marcelo de ernst van de situatie door. In één klap is Estadio Diego Armando Maradona in Buenos Aires muisstil. Marcelo, die nauwelijks meekrijgt dat hij door scheidsrechter Piero Maza met rood is weggestuurd, loopt in shock over het veld.

Nadat hij op het veld is gestabiliseerd door medisch personeel wordt Sánchez met een brancard van het veld gedragen. De eerste diagnose is dat hij zijn onderbeen op twee plaatsen heeft gebroken. Marcelo is ver na het duel nog altijd in tranen. ,,Vandaag heb ik zeer moeilijke momenten beleefd op het veld. Ik heb per ongeluk een collega zwaar letsel toegebracht. Ik wens Luciano Sánchez alle sterkte van de wereld.”

Het duel wordt na een onderbreking van tien minuten alsnog uitgespeeld en eindigt in 1-1. Volgende week dinsdag is de return in Brazilië. Marcelo is er dan door een automatische schorsing niet bij.

