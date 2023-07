Marco van Basten juicht Engels besluit tegen wangedrag spelers toe: ‘Hopelijk volgt KNVB dit voorbeeld’

Wangedrag van spelers, trainers en fans wordt komend seizoen in de Engelse voetbalcompetities harder bestraft. Marco van Basten, die eerder in gesprek met deze site de noodklok luidde en een persoonlijke brief aan FIFA-baas Gianni Infantino schreef, juicht het besluit toe. Ook hoopt de oud-topspits dat de KNVB het voorbeeld volgt.

Scheidsrechters in Engeland zullen eerder een gele kaart uitdelen als spelers of trainers zich beklagen of zich intimiderend gedragen. Van aanvoerders wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun ploeggenoten. ,,Het initiatief van de Engelse bond is heel goed. Echt prijzenswaardig”, reageert Marco van Basten tegenover deze site.

,,Geweldig dat de Engelse FA - ondanks de slappe houding van de FIFA - het voetbal op deze manier helpt en beschermt. Het is de hoogste tijd dat het gedrag van spelers onderling en richting de scheidsrechter wordt aangepakt. Ook in Nederland. Hopelijk volgt de KNVB dit voorbeeld.” Van Basten vervolgt: ,,Alleen zeggen dat je dit gedrag harder gaat bestraffen is niet genoeg. Je moet het op papier zetten en handhaven! Zo weet iedereen waar hij aan toe is en blijft het niet iets voor alleen de eerste paar wedstrijden.”

In de nieuwe regels van de FA is te lezen dat spelers die de scheidsrechter op een confronterende manier omsingelen, een gele kaart krijgen. Ook is het veld verboden terrein voor trainers en mogen zij geen technologische middelen gebruiken om een arbitrale beslissing te betwisten.

Open brief van Van Basten

In zijn open brief aan de FIFA uitte Van Basten zijn ergernis over het toenemende spelbederf en wangedrag in wedstrijden. Van Basten pleitte ervoor dat alleen de aanvoerder nog mag praten met de scheidsrechter. Alle andere spelers blijven weg, tenzij de arbiter iemand bij zich roept. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt meteen geel. Bovendien is hij voorstander van de invoering van zuivere speeltijd om tijdrekken te voorkomen.

De FIFA gaf destijds in een reactie aan deze site altijd ‘open te staan voor ideeën en suggesties om de sport te verbeteren, zowel op het veld als daarbuiten.’ De FIFA zei erover: ,,Sommige ideeën zijn ook naar voren gebracht toen hij bij ons de rol had van Chief Officer for technical development. Ze worden ook regelmatig besproken bij bijeenkomsten van de internationale spelregelcommissie IFAB, waar wij als FIFA graag aan deelnemen.’’

De oproep van Marco van Basten wordt breed gedragen. Dat blijkt uit een rondgang die deze krant maakte, volgend op de noodkreet die de oud-spits slaakte. ,,Ons voetbal moet opgeschoond worden.”

Ook zijn er in Engeland nieuwe regels opgesteld rond aanstootgevende spreekkoren. Mensen die zich daar schuldig aan maken krijgen een stadionverbod en zullen strafrechtelijk worden vervolgd. Vorig seizoen kregen supporters die beledigende verwijzingen maakten naar de Hillsborough-ramp uit 1989, waarbij 97 fans omkwamen, al stadionverboden voor meerdere jaren opgelegd.

In Nederland zijn de regels rond homofobe spreekkoren onlangs eveneens aangescherpt. De stadionspeaker zal bij homofobe spreekkoren de daders eerst waarschuwen. Gaat men na twee van deze berichten toch door, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Daders worden later opgespoord en krijgen een stadionverbod van maximaal 18 maanden.

