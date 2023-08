Mark Flekken wil eerste Oranje-keeper worden: ‘Als je hier presteert, zou ik niet weten waarom je niet in beeld kan komen’

Chileen Arturo Vidal zorgt voor afschuw met ‘walgelijke’ opmerking over doelman die zelfmoord pleegde

De Chileense voetballer Arturo Vidal heeft voor ophef gezorgd met een wel erg opzienbarende uitspraak. De voormalige speler van Bayern München en FC Barcelona maakte in een livestream op Twitch een zeer ongepaste opmerking over de Duitse keeper Robert Enke, die in 2009 zelfmoord pleegde.