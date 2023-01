Mark van Bommel baalt van mislopen Daley Blind: ‘Maar hij maakt een logische keuze’

Afgelopen zomer probeerde Royal Antwerp al om Daley Blind naar de Bosuil te halen en de afgelopen weken ondernam ‘The Great Old’ nieuwe pogingen, waar de lijntjes uiteraard kort waren met Marc Overmars als technisch directeur. Blind koos echter voor Bayern München, de club waar Mark van Bommel ooit vijf jaar actief was als speler. Ook bij Van Bommel kwam het nieuws dat Overmars, directeur voetbalzaken bij Royal Antwerp, eind 2022 met een licht hartinfarct in het ziekenhuis werd opgenomen, hard binnen. Van Bommel kon een kleine week later een positieve update delen. ,,Het gaat de goede kant op met hem. Marc moet het rustig aan doen, maar we houden wel contact. Zijn afwezigheid staat het transfergebeuren niet in de weg.”

Logische keuze

Voor de keuze van Blind had Van Bommel alle begrip. ,,Het feit dat Bayern Daley een contract aanbood, betekent dat wij een hele goede speler wilden halen”, zei Van Bommel, die in Blind de ideale man zag naast Toby Alderweireld in de Antwerp-verdediging. ,,We hadden goed contact met Daley, maar hij maakte een logische keuze. Als een ploeg als Bayern aanklopt, dan weet je dat je daar niet tegenop kan. Voor ons is dit jammer, want Daley is iemand met veel kwaliteiten en hij is multi-inzetbaar. Of we nu verder de markt gaan afspeuren? Ja, al is het hartstikke moeilijk om in de winter de juiste spelers te vinden.”