Mark van Bommel heeft kampioenschap in eigen hand met Royal Antwerp: ‘Geen geheimen meer voor elkaar’

Mark van Bommel hoopt zondag met zijn Royal Antwerp FC tegen Royale Union Saint-Gilloise een beslissende slag te slaan in de race om het kampioenschap in België. Met nog twee wedstrijden te gaan in de kampioenspoule staan de clubs uit Antwerpen en Brussel gelijk in punten. ,,We hebben zondag een kans om het af te maken en zo’n kans moet je proberen te grijpen”, aldus de Nederlandse coach van de koploper.

,,We zijn goed voorbereid, op die manier kan je al veel zaken uitsluiten”, zei Van Bommel tijdens een persconferentie twee dagen voor de cruciale wedstrijd. ,,We hebben heel hard gewerkt om de play-offs te halen. Nu werken we voor het kampioenschap. Bij verlies hebben we het niet meer in eigen hand, maar daar is vooraf niet met de spelers over gesproken.”

In tegenstelling tot Union heeft het huidige Antwerp geen ervaring met het spelen om een landstitel, “maar dat heeft een voor- en een nadeel”, weet Van Bommel. ,,Ze hebben vorig jaar al voor de titel gestreden, maar ze hebben hem wel verloren. Zo schuift alles voortdurend. Wij leken wekenlang topfit en vorige week was dat opeens anders. Het gaat voortdurend op en neer. Je mag niet te veel naar het verleden kijken.”

Antwerp en Union treffen elkaar zondag al voor de zesde keer dit seizoen. De ploeg van Van Bommel was eerder drie keer de sterkste, zo ook aan het begin van deze play-offs om het kampioenschap en in de halve finale van de Croky Cup waarin Antwerp vervolgens ook de finale van KV Mechelen won. Royale Union won twee keer. ,,Zondag zal het opnieuw dicht bij elkaar liggen. We hebben geen geheimen meer voor elkaar”, aldus de coach. Van Bommel is sinds dit seizoen trainer bij Royal Antwerp, waar ook de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen, Calvin Stengs en Gyrano Kerk spelen.

Royal Antwerp FC uit 1880 (de oudste club van België) werd vier keer landskampioen: in 1929, 1931, 1944 en 1957. Louis Lambert (91), de enige speler uit de laatst kampioensploeg die nog leeft, is zondag bij de wedstrijd aanwezig. De aftrap wordt zondag gegeven door Hans-Peter Lehnhoff, de Duitse spelmaker die van 1987 tot 1994 voor The Great Old speelde en met Antwerp nog de finale van de Europa Cup II speelde op Wembley, waar Parma 3-1 te sterk was.

